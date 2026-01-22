بسمة وهبة: مشاركة مصر في مجلس السلام تعزز موقعها الإقليمي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:34 صباحاً - قالت الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة المحور، إن اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي كان لقاءً هامًا تناول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.



ترامب يشيد بالدور القيادي للرئيس السيسي

وأوضحت وهبة أن اللقاء اتسم بالاحترام المتبادل، حيث أشاد الرئيس ترامب بالدور القيادي للرئيس السيسي في تعزيز الاستقرار والسلام بالمنطقة، واصفًا إياه بأنه أحد الركائز الأساسية لترسيخ السلام في الشرق الأوسط.

مصر تدعم جهود السلام في غزة

وأضافت أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال اللقاء استعداد مصر لبذل كل الجهود الممكنة في ملف غزة لتحقيق السلام، مشيرًا إلى شكره للرئيس ترامب على دعمه لمصر في هذا الملف ودعمه لقضايا المياه الحيوية. كما رحب السيسي بمشاركة مصر في «مجلس السلام» بقيادة ترامب، داعيًا إلى استمرار متابعة الجهود الأمريكية لضمان نجاح الخطط المتعلقة بقطاع غزة.

العلاقات المصرية الأمريكية نموذج للتعاون الوثيق

وأوضحت وهبة أن الرئيس الأمريكي أبدى إدراكه الكبير لأهمية العلاقات المصرية الأمريكية وقيمة الدور الذي يقوم به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تعزيز هذه العلاقات الثنائية، مؤكّدًا أن التعاون بين البلدين ناجح ورائع، ويعكس أهمية الشراكة في الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.