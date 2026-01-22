تقلبات حادة.. مركز المناخ يحذر من طقس متقلب اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 01:23 مساءً - أصدر مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية تحذيرًا عاجلاً بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، واصفًا إياها بواحدة من أكثر فترات الشتاء تناقضًا وتقلبًا.

وتأتي هذه الموجة بالتزامن مع آخر ليالي "الموالح السود" في التقويم القبطي، حيث يشهد اليوم تذبذبات حرارية حادة وظواهر جوية متباينة تضع القطاع الزراعي أمام اختبار حقيقي.

تباين حراري وظواهر جوية مركبة

وأوضح الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن طقس الخميس يحمل "أكثر من وجه" ، حيث يسود دفء ملحوظ نهارًا لتسجل درجات الحرارة في الوجه البحري ما بين 22 و 23 درجة مئوية، بينما تصل في الصعيد إلى ذروتها بنحو 28 إلى 29 درجة مئوية وسط أجواء ربيعية، إلا أن هذا الدفء يتبدد كليًا مع دخول ساعات الليل، حيث تعود البرودة الشديدة لتهيمن على الأجواء، مما يخلق فجوة حرارية واسعة تتطلب الحذر.

خريطة الأمطار والرياح والشبورة

وبحسب البيان، من المتوقع هطول أمطار غزيرة ورعدية متقطعة منذ صباح الخميس على السواحل الشمالية الغربية، تشمل (مطروح، العلمين، الضبعة، والإسكندرية)، وتمتد لتشمل مناطق بنجر السكر وغرب النوبارية.

ومع تقدم ساعات اليوم، من المتوقع أن تصل أمطار خفيفة إلى مناطق الدلتا والقاهرة والفيوم والواحات البحرية.

كما حذر المركز من نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة، خاصة في المناطق المفتوحة بجنوب البلاد، بالإضافة إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب فجر الجمعة، خاصة على طرق الإسماعيلية والسويس والسخنة والطرق الزراعية السريعة، مما يؤدي لانخفاض حاد في الرؤية.

التوصيات الزراعية

وعلى الصعيد الزراعي، أكد فهيم أن هذه التقلبات (تذبذب حراري + رطوبة + رياح) تشكل ضغطًا على جذور النباتات وتقلل من قدرتها على الامتصاص، مما يهيئ بيئة خصبة لانتشار الأمراض.

ووجه المركز عدة نصائح للمزارعين تشمل الوقف التام لعمليات الري والرش والمعاملات الأرضية في مناطق غرب الدلتا خلال ذروة الموجة، و البدء فورًا ببرامج تصحيح الامتصاص باستخدام (أحماض الفولفيك، الفوسفور، والماغنسيوم)، مع تفعيل إجراءات الوقاية من أمراض الرطوبة وإعادة توازن التغذية تدريجيًا.

السلامة العامة والوقاية

واختتم فهيم بدعوة المواطنين والمسافرين إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة، وتأجيل السفر غير الضروري.

كما شدد على أصحاب المزارع بضرورة تثبيت الصوبات والأنفاق البلاستيكية لمواجهة هبات الرياح المفاجئة، مؤكدًا على مقولة الأجداد: "اللي يعدي الموالح.. يعدي الشتاء"، في إشارة إلى أن الإدارة الرشيدة لهذه الفترة تضمن سلامة المحاصيل لما تبقى من الموسم.