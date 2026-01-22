رسميا.. الأهلى يعلن عن ضم أحمد عيد مدافع فريق المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:34 صباحاً - أعلن النادى الأهلى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الأجتماعى فيس بوك، عن التعاقد مع أحمد عيد مدافع فريق المصرى البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.وكانت صفقة أحمد عيد حسمت للأهلي لتدعيم الجبهة اليمني في الانتقالات الجارية ليكون بجوار محمد هاني و الصاعد إبراهيم الاسيوطي.وينتهي عقد أحمد عيد مع المصري بنهاية الموسم الجاري، وكان يحق له التوقيع لأي نادٍ فى يناير الجاري، وهو ما ساهم فى إجراءات ضم اللاعب بسرعة.

وفى سياق أخر يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي غدا الخميس، استعدادا لمباراة فريق يانج أفريكانز التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

أحمد عيد

موعد مران الأهلى

من المقرر أن ينطلق المران في الرابعة عصرا على استاد الجيش ببرج العرب، وسيتم السماح لوسائل الإعلام المختلفة ‏بحضور أول 15 دقيقة، وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».‏ويلتقي الأهلي مع يانج افريكانز في السادسة مساء بعد غدٍ الجمعة ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الأهلي في صدارة مجموعته بدروى أبطال أوروبا

ويحتل الأهلي حاليا صدارة المجموعة، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في القاهرة على شبيبة القبائل الجزائري 4-1، والتعادل 1-1 في المغرب أمام الجيش الملكي.