أسامة كمال: أولوية الرئيس السيسي لغزة في قمة ترامب تعكس ثوابت الدور المصري

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:34 صباحاً - أكد الإعلامي أسامة كمال أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي على الساحة الدولية، خاصة خلال مشاركته في قمة دافوس ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حملت رسائل واضحة تعكس ثبات الموقف المصري ودوره المحوري في قضايا المنطقة

أولوية غزة وفلسطين في قمة السيسي وترامب

وأوضح كمال، خلال تقديم برنامج مساء دي ام سي، على قناة دي ام سي، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استهل حديثه خلال القمة مع الرئيس ترامب بالتركيز على ملف السلام في غزة، مقدمًا القضية الفلسطينية على أي قضايا تخص الشأن الداخلي المصري، وهو ما يعكس – بحسب وصفه – أن مصر تضع القضايا العربية والإنسانية في مقدمة أولوياتها، حتى قبل مصالحها المباشرة.

مصر لاعب إنساني وسياسي حاضر بقوة

وأشار الإعلامي اسامة كمال إلى أن هذا الموقف يؤكد أن مصر دولة حاضرة ومتابعة بفاعلية لكافة التطورات الإقليمية، وتتحرك بدافع المسؤولية التاريخية والإنسانية تجاه قضايا الأمة العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

ولفت أسامة كمال إلى أن العالم يتابع منتدى دافوس هذا العام باهتمام أكبر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المنتدى ركزت على الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتكون عنصر استقرار في محيط إقليمي شديد الاضطراب.

قمة السيسي وترامب محطة مهمة في دافوس

وأكد كمال أن قمة السيسي وترامب تُعد جزءًا بالغ الأهمية من مشاركة الرئيس في منتدى دافوس، متوقعًا أن تنعكس هذه المشاركة بتأثيرات إيجابية وواقعية على مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نحو 70 من رؤساء كبرى الشركات العالمية يحمل دلالة قوية ورسالة واضحة مفادها أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار العالمي، وتسعى لشراكات حقيقية مع الكيانات الاقتصادية الكبرى لدعم مسار تنمية الاقتصاد المصري.