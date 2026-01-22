هند الضاوي: ترامب يدعم إسرائيل لمصلحته الشخصية وليس إيمانا بحق اليهود فى الأرض

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 يناير 2026 12:34 صباحاً - أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج حديث القاهرة، أن صلاحيات مجلس السلام، وفقًا لرؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثارت العديد من التساؤلات في الأوساط السياسية الدولية، موضحة أن ترامب كان قد طالب في البداية بتهجير الشعب الفلسطيني، وتحدث عن تحويل قطاع غزة إلى ريفييرا الشرق.

انتقادات لترامب

وأشارت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج حديث القاهرة، عبر شاشة القاهرة والناس، إلى أن هذه الطروحات لم تلقَ صدى واسعًا، وشعر بعدها بأن انتقادات كبيرة وُجهت إليه.

ترامب ودعم إسرائيل

وأوضحت هند الضاوي أن ترامب يدعم إسرائيل من منطلق مصلحته الشخصية، وليس إيمانًا بحق اليهود في هذه الأراضي، مؤكدة أن هذه المصلحة ارتبطت بأموال اليهود حول العالم، خاصة في أمريكا، والتي لعبت دورًا كبيرًا في وصول ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.

ونوهت هند الضاوي بأن ترامب تحوّل من رجل أعمال إلى رئيس لأكبر دولة في العالم، وهو ما انعكس على طريقة تعامله مع القضايا الدولية، خاصة ما يتعلق بغزة ومجلس السلام المقترح لإدارة الأزمة هناك.