الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعدّ البطاطا الحلوة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، مثل البيتا كاروتين، الألياف، ومضادات الأكسدة.

4 أسباب تجعل سلق البطاطا الحلوة خيارًا أفضل صحيًا

ورغم تنوّع طرق طهيها، يشير خبراء تغذية إلى أن السلق قد يكون من أكثر الطرق فائدة صحيًا، مقارنة بالخبز أو القلي، بحسب تقرير نشره موقع "VeryWellHealth" الصحي.

1. الحفاظ على العناصر الغذائية

تؤدي عملية الطهي عادةً إلى فقدان جزء من الفيتامينات، لكن سلق البطاطا الحلوة يساعد على الاحتفاظ بنسبة أعلى من العناصر المفيدة. فبحسب خبراء التغذية، تحتوي حبة واحدة من البطاطا الحلوة النيئة على كميات مرتفعة من البيتا كاروتين، الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو عنصر أساسي لدعم المناعة وصحة العين والجلد.

وعند سلق البطاطا الحلوة لمدة لا تتجاوز 20 دقيقة، يمكن الحفاظ على ما يصل إلى 92% من البيتا كاروتين، إضافة إلى نسبة جيدة من فيتامين C، خاصة عند ترك القشرة أثناء الطهي. كما يساعد السلق على جعل هذه العناصر أسهل امتصاصًا من قبل الجسم.

2. خفض المؤشر الغلايسيمي

تُصنّف البطاطا الحلوة ضمن الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المتوسط إلى المرتفع، أي أنها قد ترفع مستوى السكر في الدم بسرعة عند تناولها. غير أن طريقة الطهي تلعب دورًا مهمًا في ذلك.

إذ يساعد سلق البطاطا الحلوة على خفض المؤشر الغلايسيمي مقارنة بالقلي أو الخَبز. فبينما قد يصل المؤشر الغلايسيمي للبطاطا الحلوة المخبوزة أو المقلية إلى أكثر من 90، ينخفض عند السلق إلى ما بين 46 و50، ما يجعلها خيارًا أفضل لمرضى السكري أو لمن يراقبون مستويات السكر في الدم.

3. تحسين الهضم وصحة الأمعاء

تحتوي البطاطا الحلوة على نوع من الكربوهيدرات يُعرف بـالنشا المقاوم، والذي يعمل بطريقة مشابهة للألياف، إذ يغذّي البكتيريا النافعة في الأمعاء. ويساعد سلق البطاطا الحلوة على الحفاظ على هذا النوع من النشا، ما يدعم صحة الجهاز الهضمي.

ويرتبط تناول النشا المقاوم بتحسين المناعة، وتنظيم الوزن، ودعم صحة القلب والمزاج. كما يمكن زيادة فائدته أكثر من خلال تبريد البطاطا الحلوة بعد سلقها قبل تناولها.

4. تقليل الدهون المضافة

على عكس القلي أو التحميص، لا يتطلب سلق البطاطا الحلوة إضافة الزيوت أو الزبدة. وهذا يعني سعرات حرارية أقل ودهونًا مشبعة أقل، وهي نقطة مهمة لمن يسعون إلى تقليل خطر ارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب.

ولكل ذلك يُعدّ سلق البطاطا الحلوة طريقة بسيطة وفعالة للاستفادة القصوى من قيمتها الغذائية، سواء من حيث الحفاظ على الفيتامينات، تحسين الهضم، أو ضبط مستويات السكر في الدم. ومع ذلك، يبقى التنوع في طرق الطهي والنظام الغذائي المتوازن هو الأساس لصحة أفضل.