هند الضاوي: ترامب يشيد بدور مصر في وقف حرب غزة ويعتمد عليها كشريك للسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 01:27 صباحاً - قالت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مرات عديدة أشاد بدور مصر في إيقاف الحرب على قطاع غزة، وتبنيها لخطة السلام التي تهدف إلى التوصل لاتفاقات وتفاهمات لحل الأزمات بطريقة آمنة للمواطنين، بعيدًا عن الحروب والصراعات.

وتابعت "الضاوي"، خلال تقديم برنامج حديث القاهرة، عبر شاشة القاهرة والناس، أن ترامب يسعى إلى اتباع سياسة مختلفة للولايات المتحدة، والتخلص من الأدوات التقليدية المرتبطة بالديمقراطيين، موضحة أن مصر تتبنى رؤية قائمة على أن الحروب لا تحقق نتائج، بينما التعاون يمكن أن يؤدي إلى حلول مرضية لجميع الأطراف.

شريك يساهم في تحقيق الهدوء والاستقرار في الشرق الأوسط

ونوه بأن ترامب حين بحث عن شريك قادر على المساهمة في تحقيق الهدوء والاستقرار في الشرق الأوسط، لم يجد أقوى أو أكثر تأثيرًا من الدولة المصرية، خاصة في ظل إدراكه لحجم الأضرار التي لحقت بمصر جراء سياسات سابقة في المنطقة.

وقالت الإعلامية هند الضاوي، إن أحد أهم أسباب التوافق بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدولة المصرية يعود إلى القراءة الدقيقة التي قدمتها المؤسسات الدبلوماسية والاستخباراتية المصرية للمشهد الأمريكي منذ وقت مبكر.

لقاء ترامب والسيسي قبل الانتخابات

وأوضحت هند الضاوي، أن اللقاء الذي جمع ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان ترامب مرشحًا للرئاسة، شهد تصريحات إيجابية من الجانب المصري، حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك توقعه بفوز ترامب في الانتخابات، رغم أن معظم التوقعات كانت تصب في صالح هيلاري كلينتون، وهو ما عكس فهمًا عميقًا لطبيعة الداخل الأمريكي.

وأضافت الضاوي أن ترامب يدرك جيدًا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على دراية واسعة بالسياسات الأمريكية ومخططاتها الداخلية، وهو ما لمح إليه في خطابه الأخير، مؤكدة أن هذا الفهم المتبادل أسهم في بناء علاقة قائمة على الثقة والتقدير.