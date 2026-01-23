نعرض لكم الان تفاصيل خبر البترول تعلن تفعيل خطة الطوارئ عقب حادث تصادم بالصحراء الغربية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 23 يناير 2026 01:10 صباحاً - دوت الخليج_ أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية متابعتها لحادث التصادم الذي وقع صباح اليوم على طريق البترول الرابط بين حقول شركتي خالدة وعجيبة وطريق الساحل الشمالي، بين سيارة نصف نقل تابعة لإحدى شركات مقاولي الخدمات البترولية، كانت تقل عددًا من موظفي الأمن الإداري التابعين لإحدى الشركات الخاصة والعاملين لصالح شركة بتروفرح للبترول في حقول الصحراء الغربية أثناء توجههم إلى محافظة مطروح، وبين ونش تابع لإحدى شركات الخدمات البترولية الخاصة العاملة بالمنطقة.

وأسفر الحادث عن وفاة سائق السيارة وأحد موظفي الأمن الإداري، وإصابة موظفين آخرين من الأمن الإداري بإصابات بالغة، أحدهما في حالة حرجة، حيث يتلقيان العلاج حاليًا بالمستشفى، مع توفير الرعاية الطبية اللازمة وكافة الخدمات الصحية لهما.

ونعى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المتوفيين في الحادث، متقدمًا بخالص العزاء لأسرهما، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، كما وجّه بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهما حتى تمام الشفاء.

وأوضح البيان أنه فور وقوع الحادث تم تفعيل خطة الطوارئ، وإرسال الدعم الطبي واللوجستي من الحقول المجاورة، كما انتقلت قيادات شركتي بتروفرح وخالدة، ورئيس اللجنة الجغرافية لشركات الصحراء الغربية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف، والتأكد من تنفيذ الإجراءات اللازمة لدعم أسر المتوفين ومتابعة الحالة الصحية للمصابين.

