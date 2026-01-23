تعثر جديد.. القادسية يقلب الطاولة على الاتحاد في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 23 يناير 2026 01:26 صباحاً - تعرض نادي الاتحاد لهزيمة جديدة في دوري روشن السعودي، بعد سقوطه أمام القادسية بنتيجة 2-1 في مباراة الجولة السادسة عشر التي جرت مساء الخميس.

افتتح الاتحاد التسجيل مبكراً عبر نجمه كريم بنزيما من ركلة جزاء، بعد عرقلة مهند الشنقيطي داخل المنطقة من لاعب القادسية ألفاريز، وأكدت تقنية الفيديو صحة القرار.

رد القادسية سريعاً قبل نهاية الشوط الأول بهدف التعادل الذي سجله كينيونيس، ليذهب الشوطان الأولان متعادلين بهدف لكل فريق.

في الشوط الثاني، عاد كينيونيس ليمنح فريقه التقدم بهدف ثانٍ رائع، ليحافظ القادسية على النتيجة حتى النهاية رغم ضغط الاتحاد المتواصل.

أبقى هذا الفوز القادسية في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 27 نقطة في المركز السادس، وسط استمرار النتائج غير المرضية للفريق.