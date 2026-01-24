وزير الزراعة يبحث مع ممثلي "كرافت هاينز" توسيع الاستثمارات وتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية

استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً من قيادات شركة "كرافت هاينز" العالمية، وذلك لبحث سبل تعزيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع الزراعي، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بما يخدم مستهدفات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للشباب.

وتناول اللقاء خطط الشركة الطموحة للتوسع في السوق المصري، حيث أكد الجانبان على أهمية تفعيل الزراعة التعاقدية كركيزة أساسية لضمان حقوق المزارعين وتوفير مواد خام عالية الجودة للمصانع.د، حيث تهدف هذه الشراكة إلى ربط المزارع المصري مباشرة بسلاسل القيمة العالمية، مما يضمن عائداً اقتصادياً مجزياً ومستداماً.

وأبدى ممثلو الشركة رغبتهم في صياغة برامج تعاون مشتركة بين الشركة والجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة بالوزارة، بهدف دعم صغار المزارعين في المناطق الأكثر احتياجاً، بالتنسيق مع برنامج الغذاء العالمي، من خلال تزويدهم بالخبرات الفنية اللازمة ودمجهم في منظومة التوريد الخاصة بالشركة.

ووجه وزير الزراعة بضرورة التنسيق بين المراكز البحثية بالوزارة والقطاع الخاص لاستنباط أصناف زراعية جديدة ومتميزة تتوافق مع المعايير التصنيعية العالمية، وتتحمل التغيرات المناخية، مما يساهم في رفع كفاءة الإنتاجية وتقليل الفاقد.