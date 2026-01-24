بشرى للموظفين.. مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 02:19 مساءً - بدأ صرف مرتبات شهر يناير 2026 رسمياً في ماكينات الصراف الآلي اعتباراً من منتصف ليلة الخميس 22 يناير، بعد قرار وزارة المالية بتبكير المواعيد بمناسبة الأعياد.

مواعيد صرف مرتبات يناير 2026

قرر الوزير أحمد كجوك تبكير صرف المرتبات والمتأخرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الربع الأول من العام، وذلك لتسهيل الأمور على الموظفين مع اقتراب المناسبات الدينية.

حددت الوزارة مواعيد صرف المرتبات للشهور الثلاثة الأولى كالتالي: يناير يوم الخميس 22 يناير، فبراير يوم الأحد 22 فبراير، مارس يوم الأربعاء 18 مارس.

أتيحت المرتبات في الصرافات الآلية منذ الساعات الأولى ليوم الصرف، ويمكن للموظفين استلامها في أي وقت لاحق دون التقيد بيوم معين.

متى تصرف المتأخرات في يناير وفبراير ومارس 2026؟

خصصت الوزارة خمسة أيام لصرف الرواتب وثلاثة أيام للمتأخرات في كل شهر، مع تحديد مواعيد المتأخرات: يناير أيام 6 و11 و12، فبراير أيام 8 و9 و10، مارس أيام 8 و9 و10.

دعت وزارة المالية الموظفين إلى تجنب التزاحم على الصرافات، مؤكدة أن المستحقات متاحة إلكترونياً من تاريخ البدء وحتى نهاية الفترة المحددة.

تُطبق الزيادة السنوية في الأجور مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة في يوليو من كل عام، ومن المتوقع ظهور الزيادة الجديدة ضمن مرتبات يوليو 2026.