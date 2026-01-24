معشوق الجماهير.. معلق مباراة ليفربول ضد بورنموث في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 02:19 مساءً - يستعد فريق ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، لخوض مواجهة قوية مساء اليوم السبت، عندما يحل ضيفًا على بورنموث، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويستضيف ملعب فيتاليتي مباراة ليفربول وبورنموث، في لقاء يسعى خلاله الفريقان لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفهما في جدول ترتيب البريميرليج، خاصة في ظل تقارب الأهداف والطموحات بينهما خلال الفترة الحالية.

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، ويأمل في استعادة نغمة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المخيبة، حيث سقط الفريق في فخ التعادل خلال آخر أربع مباريات متتالية أمام ليدز يونايتد، فولهام، آرسنال وبيرنلي، ما أفقده نقاطًا ثمينة في سباق المنافسة.

ويطمح الريدز إلى فك عقدة التعادلات والعودة بالنقاط الثلاث، من أجل تعزيز حظوظه في الاقتراب من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، خاصة في ظل امتلاكه عناصر هجومية قادرة على صناعة الفارق في أي وقت.

على الجانب الآخر، يدخل بورنموث اللقاء وهو في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد كبار الدوري، تضمن له الابتعاد عن مناطق الخطر وتحسين وضعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي

تنطلق مباراة ليفربول وبورنموث في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد بورنموث

تُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

معلق مباراة ليفربول ضد بورنموث اليوم

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس إسناد مهمة التعليق على مباراة ليفربول وبورنموث إلى المعلق الجزائري حفيظ دراجي.