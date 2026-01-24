بشرى سارة .. سعر أنبوبة الغاز اليوم السبت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 02:19 مساءً - شهدت أسعار البنزين داخل محطات الوقود حالة من الاستقرار السعري الملحوظ في مدن ومحافظات مصر، وفقًا لتنفيذ حزمة القرارات الخاصة بلجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

وفي الأسواق المحلية، سجلت سعر أسطوانة الغاز المنزلية عند 225 جنيهًا، أما سعر أسطوانة الغاز التجارية بلغت 450 جنيهًا.

فيما سجل سعر لتر بنزين 95 داخل محطات الوقود عند 21 جنيهًا، فيما عرض سعر لتر بنزين 92 عند 19.25 جنيهًا.

وطرح سعر لتر بنزين 80 عند 17.25 جنيهًا، ووصل سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيهًا، أما سعر الغاز الطبيعي المستخدم في السيارات فقد بلغ 10 جنيهات للمتر المكعب.