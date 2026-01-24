بدء جلسة محاكمة رمضان صبحي في الاستئناف على حكم حبسه عامًا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 02:20 مساءً - بدأت منذ قليل محكمة الاستئناف، اليوم، نظر أولى جلسات استئناف رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، على حكم أول درجة الصادر بحبسه لمدة عام مع الشغل، في القضية المتهم فيها بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس.

حبس رمضان صبحي سنة بتهمة التزوير

وكانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم لنظر الاستئناف، بعد صدور حكم من محكمة جنايات الجيزة، الدائرة 30، بمعاقبة رمضان صبحي والمتهم الثاني الذي أدى الامتحان بدلاً منه بالحبس سنة مع الشغل، فيما قضت ببراءة المتهم الثالث، والحبس 10 سنوات للمتهم الرابع الهارب.

وخلال الجلسة، فضّت هيئة المحكمة الأحراز المضبوطة بالقضية، واستعرضت دفوع هيئة الدفاع، كما واجهت المتهمين الثلاثة ومن بينهم اللاعب رمضان صبحي بما ورد في أمر الإحالة، حيث أنكروا جميعًا الاتهامات المنسوبة إليهم.

وسأل رئيس المحكمة اللاعب عن مهنته، ليجيب: «لاعب كرة قدم»، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بإيداعه قفص الاتهام أسوة بباقي المتهمين، وذلك قبل بدء إحدى جلسات نظر القضية.

ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مايو الماضي، عندما تم ضبط شخص يؤدي الامتحان بدلًا من رمضان صبحي داخل معهد للسياحة والفنادق بأبو النمرس، حيث اعترف المتهم خلال التحقيقات بحصوله على مقابل مادي نظير دخوله اللجنة وأداء الامتحان نيابة عن اللاعب.

وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية قد أحالت رمضان صبحي وآخرين للمحاكمة الجنائية بتهمة التزوير، وقررت في وقت سابق إخلاء سبيل اللاعب بكفالة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مع استمرار التحقيقات وسماع أقوال باقي المتهمين في القضية.