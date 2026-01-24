وزير العمل يدعو "صاحب الفيديو المتداول" للتوجّه فورًا إلى مديرية العمل بكفر الشيخ لبحث مشكلته بشكل تطورات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 01:27 مساءً - دعا معالي وزير العمل، محمد جبران الشاب صاحب مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى التوجّه فورًا إلى مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، لعرض مشكلته وبحثها بشكل عاجل، موجّهًا مدير مديرية العمل بكفر الشيخ باتخاذ الإجراءات الفورية للتواصل معه،والاستماع إلى شكواه، والعمل على حلّها في أسرع وقت ممكن.

وأكد الوزير أن وزارة العمل تتعامل بكل جدية مع شكاوى المواطنين، وتضع مصالحهم وحقوقهم في مقدمة أولوياتها، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطن وحل مشكلته على أرض الواقع هو الهدف الرئيسي من منظومة العمل وخدماتها.