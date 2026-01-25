وزير الخارجية يتوجه إلى تونس لعقد لقاءات ثنائية والمشاركة في الاجتماع الثلاثي حول ليبيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 04:27 مساءً - توجه د. بدر عبد العاطي ، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى الجمهورية التونسية الشقيقة، يوم الاحد ٢٥ يناير الجاري، لعقد لقاءات ثنائية مع كبار المسئولين التونسيين، وذلك في إطار دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يشارك وزير الخارجية في اجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر في إطار آلية التشاور الثلاثي حول ليبيا بحضور السيدة هانا تيته المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا.

حيث يأتي الاجتماع في إطار التنسيق والتشاور بين الدول الثلاث بشأن مستجدات الأوضاع في ليبيا، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، بما يسهم في تلبية تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الأمن والاستقرار والتنمية.