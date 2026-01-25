رئيس مجلس النواب يؤكد: المحكمة الدستورية حصن العدالة وصون الدستور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 04:27 مساءً - استقبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس بالعاصمة الجديدة اليوم، المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا .

واستهل رئيس المحكمة الدستورية اللقاء بتقديم التهنئة للمستشار هشام بدوي على الثقة الغالية التي أولاها إياه أعضاء مجلس النواب، معرباً عن صادق أمنياته له بالتوفيق في قيادة دفة المؤسسة التشريعية، واضطلاع المجلس بمسؤولياته الوطنية بما يخدم مصلحة الوطن.

ومن جانبه، أعرب المستشار هشام بدوي عن بالغ اعتزازه بهذه الزيارة وتقديم التهنئة، مؤكداً على المكانة السامية للمحكمة الدستورية العليا كحصن للعدالة وصون الدستور، مشيراً إلى حرص مجلس النواب على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية، على النحو الذي يرسخ سيادة القانون ويحقق الصالح العام للدولة المصرية.