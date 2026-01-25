غدا.. رئيس الوزراء يحضر احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 04:27 مساءً - يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الإثنين، احتفالية "جائزة مصر للتميز الحكومي" .

وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى؛ قد قالت إن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل إحدى الركائز الأساسية لترسيخ ثقافة الجودة والابتكار فى الجهاز الإدارى للدولة، وتعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة المؤسسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضحت أن الجائزة تُعد أداة فعالة لتحفيز الجهات الحكومية على التطوير المستمر، وتعزيز مبادئ الكفاءة والشفافية، وربط الأداء المؤسسى بأهداف رؤية مصر 2030، بما يسهم فى بناء جهاز إدارى كفء ومرن وقادر على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة.