طفرة في مشاريع تطوير التعليم بشمال سيناء.. إنشاء 4 مدارس أساسية وتجريبية وزراعية وثانوية برفح الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 04:27 مساءً -

طفره كبيرة تشهده مدينة رفح الجديدة بشمال سيناء من خلال انشاء نحو 4 مدارس جديدة ، في إطار الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية التعليمية للتعليم بكل جوانبه سواء التعليم الفني أو العام أو اللغات في مدينة رفح الجديده واكتمال كافة جوانب الخيارات أمام الطلاب وأولياء الامور بتوجيهات من اللواء أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، وبإشراف اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، واللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ.

وقال المهندس محمد لافي، نائب مدير الإدارة الهندسية بمجلس رفح، انه تم تسليم لجنة من إدارة التخطيط بديوان عام مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، ولجنة من هيئة الأبنية التعليمية، مواقع إنشاء المدارس الجديدة المزمع انشاؤها في مدينة رفح الجديده والتي تشمل:

وأشار" لافي" إلى أن المشروعات التعليمية التي سيتم انئشاءها في مدينة رفح الجديدة تشمل إنشاء مدرسة تعليم أساسي: لتوفير التعليم الأساسي للطلاب في المنطقة، وإنشاء مدرسة. تجريبية لغات: لتعزيز التعليم اللغوي وتجهيز الطلاب لمواجهة التحديات العالمية.

كما تشمل المشروعات إنشاء مدرسة ثانوية عامة: لتلبية احتياجات التعليم الثانوي العام للطلاب. وإنشاء مدرسة ثانوية زراعية: لخدمة طلاب رفح والشيخ زويد المهتمين بالتعليم الزراعي.

وقال صالح ابو هولي، رئيس مركز ومدينة رفح الجديدة ، أن هده المشروعات تأتي في ضوء رؤية الدولة من أجل تكامل البنية الأساسية للخدمات التعليمية بمدينة رفح، حيث تهدف إلى تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية متكاملة للطلاب. يعد هذا المشروع خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة ودعم الأجيال القادمة بالمعرفة والمهارات اللازمة لمستقبل مشرق.

وأكد حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ان الدوله تسعى إلى أن تصبح مدينة رفح الجديده مدينه متكامله من كافة النواحي وفي مقدمتها الناحيه التعليمية لما له من أثر طيب في نفوس المواطنين مما يعزز العلاقه بين الدوله والمواطن السيناوي.

وأوضح" رضوان" أن هدف الدولة الأساسي هو تحقيق تنمية شاملة في سيناء الذي بدوره ينعكس علي المواطن ويتلمسه في شتي الاتجاهات وفي أولوياتها التعليم سواء عام أو فني او لغات.