حدث اليوم .. قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل شابين وطفل فى الخليل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 12:30 مساءً - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنين وطفل، من بلدتي حلحول وبيت امر بمحافظة الخليل.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال من بلدة حلحول شمال الخليل عصام هاني أبو ريان، وخليفة القشقيش، عقب تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

ماذا جرى خلال اقتحام بلدة بيت أمر؟

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال احياء بيت زعتة وشعب السير وحارة بحر ووسط البلدة وفتشت عدة منازل وحطمت وعاثت خرابا بمحتوياتها واعتقلت الطفل يوسف زهدي عوض (14 عاما)، علماً أن شقيقه الأكبر شريف أفرج عنه قبل يومين بعد عامين في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

كما نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.