وزيرة إماراتية: الشراكة مع مصر نموذجا للتعاون القائم على تبادل الخبرات وتكامل الرؤى

دبي - احمد فتحي في الاثنين 26 يناير 2026 05:56 مساءً - سمر السيد _ قالت عهود الرومي، وزيرة الدولة للتطوير الحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إن الشراكة الإماراتية-المصرية تمثل نموذجًا رائدًا للتعاون العربي البنّاء القائم على تبادل الخبرات وتكامل الرؤى في مجالات التحديث المؤسسي والابتكار الحكومي.

وأضافت في كلمتها خلال فعاليات حفل الدورة الرابعة لجائزة مصر للتميّز الحكومي، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم الإثنين ، أن الاستثمار في الإنسان وبناء قدراته يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشارت الرومي، إلى أن التعاون مع جمهورية مصر العربية في مجالات تطوير الأداء الحكومي، ونقل التجارب الناجحة، وتعزيز ثقافة الابتكار، يسهم في دعم مسارات الإصلاح المؤسسي، ويعكس عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وأكدت أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل المشترك لتطوير حلول حكومية مبتكرة ومرنة، قادرة على الاستجابة للتغيرات المتسارعة، وتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.

وتابعت: أنه انطلاقًا من إيمان القيادة في مصر بأن التميز خيار استراتيجي مستدام، انعكس هذا التوجه في تطوير الممارسات الحكومية، بدءًا من تحسين رحلة المتعامل، مرورًا بتسريع الإجراءات، وصولًا إلى تبني الحلول الرقمية، والاستثمار في الإنسان بوصفه أهم أصول الدولة.

وقالت إن الشراكة بين البلدين على مدى ثمانية أعوام، جسدت رؤى دولة الإمارات العربية المتحدة وتوجيهاتها الرامية إلى تأسيس نموذج عربي مشترك في العمل الحكومي، يستند إلى أفضل المعايير العالمية، ويرتكز على الكفاءة وصناعة الأثر.

وخلال هذه السنوات، تُرجمت الشراكة إلى زيارات متبادلة، ومشاريع مشتركة، ومبادرات عملية.

وانطلاقًا من هذه الرؤية المشتركة، أُطلقت جائزة مصر للتميز الحكومي لتكون محركًا وطنيًا فاعلًا لدعم تطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي.

وأعربت عن شعورها بالفخر بأن تكون بلادها جزءًا من هذه الرحلة وداعمًا مستمرًا لها، مشيرة إلى أن شراكة البلدين تمتد إلى ما هو أبعد من هذه المحاور .

وتطلعت إلى مواصلة التعاون البنّاء، والارتقاء بمسارات العمل المشترك، وصولًا إلى آفاق أوسع من التكامل.

وأكدت الرومي الالتزام بمواصلة العمل المشترك من أجل مستقبل حكومي أكثر كفاءة وابتكارًا، يخدم الإنسان ويعزز جودة حياته.

