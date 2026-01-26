إكسترا نيوز : آلاف الأطنان من المساعدات بالقافلة رقم 124 إلى قطاع غزة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 يناير 2026 12:30 مساءً - أفاد كريم كمال مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح من الجانب المصري، بانطلاق الفوج الأول من القافلة رقم 124 من قوافل "زاد العزة" من الأراضي المصرية باتجاه قطاع غزة، عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، في إطار الجهود المصرية اليومية لتخفيف الأعباء الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح كمال خلال رسالة على الهواء، أن القافلة تضم آلاف الأطنان من المساعدات التي يشرف الهلال الأحمر المصري على تسييرها، وتشمل مواد غذائية أساسية مثل الدقيق والأرز والمعلبات، إلى جانب مساعدات إغاثية تضمنت ملابس شتوية وبطاطين وخيام إيواء للنازحين.

مشتقات بترولية ضمن قوافل المساعدات لغزة

وأضاف أن القافلة تحتوي كذلك على مشتقات بترولية من سولار وبنزين وغاز طبيعي، لتشغيل المولدات بالمستشفيات والمخابز والمرافق الحيوية داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق المصري مع الجهات الفلسطينية لمواجهة تدهور الأوضاع الإنسانية خاصة مع تأثيرات المنخفضات الجوية الأخيرة.