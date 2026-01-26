“مش هتحتاج تروح للطبيب تاني!”… شابة سعودية تكشف عن عشبة جبارة موجودة في كل مطبخ تنظف القولون وتعتبر حل أمثل

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني الكثيرون من مشاكل الهضم المختلفة مثل الإمساك والانتفاخات والبراز المتحجر، ويمكن التغلب على هذه المشكلات بطرق طبيعية باستخدام بعض الأعشاب والمشروبات المنزلية الفعّالة.

1. عشبة السنا

تعد عشبة السنا من الأعشاب المعروفة بخصائصها الملينة، حيث تساعد على التخلص من الإمساك وطرد البراز المتحجر بسرعة. يمكن تحضير مشروب فعال عن طريق غلي كوب من الماء وإضافة ملعقة كبيرة من السنا، ثم تحليته بالعسل. يُفضل تناول هذا المشروب صباحًا للحصول على أفضل النتائج وتحسين حركة الأمعاء.

2. عصير الليمون بالعسل

يعمل هذا المشروب على تقليل الانتفاخ وتحفيز حركة الأمعاء. لتحضيره، أضف ملعقة كبيرة من العسل وعصير ليمونة كبيرة إلى كوب من الماء الفاتر، وتناول هذا المشروب على الريق يوميًا. يساعد هذا المزيج على تحسين عملية الهضم وتسهيل التخلص من الفضلات بشكل طبيعي.

3. عشبة الدردار

تعتبر عشبة الدردار من أفضل الأعشاب الطبيعية لدعم صحة الجهاز الهضمي، حيث تساهم في تقليل الإمساك وتحسين حركة الأمعاء بشكل ملحوظ. يُنصح بتناول وجبة من عشبة الدردار يوميًا للحصول على نتائج فعالة وسريعة، فهي من الأعشاب المتميزة التي يمكن الاعتماد عليها بشكل دائم بعد تجربتها.

باستخدام هذه الطرق الطبيعية الثلاثة، يمكن الحصول على جهاز هضمي صحي والتخلص من مشاكل الإمساك والانتفاخ بطريقة آمنة وفعّالة، دون الحاجة إلى أدوية كيميائية.