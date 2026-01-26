الرياض - كتبت رنا صلاح - بعد ان كان يُسمح بالتحويلات المحلية داخل الأردن وباستخدام الدينار الأردني فقط، تم بدء العمل بالمرحلة الأولى من خدمة "كليك الدولية"، والتي تقتصر على الحوالات الواردة فقط، وفقا لشركة "جوباك" الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص، الاثنين.

بدء العمل بخدمة كليك الدولية للحوالات الواردة

وقالت "جوباك" لـ"المملكة" إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية عبر الحوالات الصادرة حال الانتهاء من الإجراءات المتخذة من البنك المركزي.



وأشارت إلى أنه سيكون هناك تطويرات جديدة لـ"إي فواتيركم" وتعزيز لحماية الحوالات والبيانات عبر رقم "الآي بان".

كليك (CliQ)

كليك، نظام دفع وتحويل أموال فوري في الأردن، يتيح إرسال واستقبال الأموال بين الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية بشكل لحظي وسهل عبر "الاسم المستعار" (اسم، رقم هاتف، أو بريد إلكتروني) بدلاً من رقم الآيبان، وهو متوفر عبر تطبيقات البنوك الأردنية دون رسوم في الغالب.

ويتميز النظام بسرعته، والتحويل بشكل فوري على مدار الساعة، بالاضافة إلى سهولة استخدامه، وشموليته بين جميع البنوك والمحافظ الإلكترونية المشاركة في النظام، وغالبًا ما تكون الحوالات عبر كليك مجانية، لكن قد تتغير سياسة الرسوم مستقبلًا.