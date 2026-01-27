رئيس الوزراء يشهد افتتاح مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 03:34 مساءً -

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، افتتاح مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي)، الذي يعد أحدث المنشآت الطبية التابعة لمجموعة مستشفيات كليوباترا بشرق القاهرة، وذلك في إطار دعم الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يتواءم مع رؤية مصر 2030.

حضر الافتتاح كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء والمحافظين، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار السيد رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى جانب عدد من رؤساء الهيئات المختلفة، ومسئولي القطاع الصحي والجهات والأجهزة المعنية، وقيادات مجموعة مستشفيات كليوباترا.

وكان في الاستقبال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا.

ويمثل المستشفى نموذجًا متقدمًا للشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP))؛ حيث تعود ملكيته لوزارة البترول والثروة المعدنية وتم تأسيسه وتجهيزه وإدارته من قبل مجموعة مستشفيات كليوباترا، في تجربة تعكس توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية وفق أعلى المعايير العالمية، وذلك باستثمارات بلغت أكثر من 3.5 مليار جنيه.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مسيرة العمل تمضي قدما في مجال الاهتمام بالرعاية الصحية للمواطن المصري، وفق توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولعل تحركات الحكومة شاهدة على مدى الاهتمام الشديد التي توليه الدولة لقطاع الصحة، ولذا تبذل الحكومة بكل وزاراتها وأجهزتها جهودا كبيرة لتطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات مبادرات الصحة لجميع أنحاء الجمهورية، مع زيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن هناك شراكة قوية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي؛ لتحسين الخدمة الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية للمشروعات الجديدة، مع تطوير القائم ورفع كفاءته.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار الأهمية الكبيرة لتوسيع قاعدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية بصفة عامة، وفي دعم المبادرات الصحية التي تقدمها الوزارة للمواطنين على وجه الخصوص، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة والأولويات المجتمعية للتطوير الدائم والمستمر لتلك المبادرات تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية؛ سعياً لتطوير النظام الصحي والارتقاء بالمؤشرات الصحية للمواطنين.

وفي هذا الإطار، قال: يُعد مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي) إضافة نوعية لقطاع الرعاية الصحية في مصر؛ إذ يعتمد على أحدث التقنيات الطبية والرقمية، ويقدم نموذجًا متطورًا للرعاية الصحية الذكية، من خلال توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، وتطبيق نظم إدارة صحية قائمة على البيانات، بما يضمن رفع كفاءة الخدمة وتحسين تجربة المرضى.

فيما أشار المهندس كريم بدوي إلى أن افتتاح هذا المستشفى يأتي في توقيت مهم للغاية، في ظل ما تشهده الدولة المصرية من جهود حثيثة لتطوير القطاع الصحي، تتعاظم فيه جهود الدولة للوفاء بأولويات الرعاية الصحية، وفق رؤية واعية تضع صحة الإنسان في مقدمة الأولويات، وذلك من خلال التوسع في البنية التحتية الطبية، وكذا تحسين جودة الخدمات الصحية، وتبني أحدث النظم العلاجية والتكنولوجية، فضلًا عن تعزيز الشراكات الفعالة مع القطاع الخاص، بما يُسهم في تحقيق الاستدامة والكفاءة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أن افتتاح المستشفى يأتي ضمن استراتيجيتها التوسعية الهادفة إلى دعم المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز جودة الخدمات الطبية، والمساهمة في تحقيق العدالة الصحية، بالتنسيق الكامل مع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأضاف: تم تصميم المستشفى ليكون منصة متكاملة للرعاية الصحية الحديثة، تجمع بين البنية التحتية الطبية المتطورة، والأنظمة الرقمية الذكية، والكوادر الطبية المؤهلة؛ بهدف تقديم خدمات علاجية وتشخيصية تضاهي المعايير العالمية، وتواكب أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الطبية.

ويجسد مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي) توجه الدولة نحو الاستثمار في بنية تحتية صحية حديثة، باعتبارها أحد ركائز التنمية المستدامة والأمن الصحي، وخطوة مهمة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي متقدم في مجال الرعاية الصحية.

كما أوضح أن المستشفى يضم حوالي 240 غرفة، ويصل عدد أسِرّة العناية المركزة إلى 48 سريرًا، بالإضافة إلى 7 غرف للعمليات الجراحية، ومعملين للقسطرة، بجانب وحدتين للمناظير، مشيرا إلى أن المستشفى يتوافر به أكثر من 40 تخصصًا دقيقًا.

ويتميز مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي) بعدد من مراكز التميز، أهمها مركز الإصابات والحوادث، الذي يضم (الطوارئ، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة الصدر، والجراحة العامة)، ومركز القلب وتشمل (أمراض القلب، وجراحة القلب، وجراحة الأوعية الدموية، والعناية القلبية المركزة)، بالإضافة إلى مركز الكُلى، ويتضمن (المسالك البولية، وأمراض الكلى، والغسيل الكلوي).

كما يضم المستشفى مركز المخ والأعصاب، والذي يشمل (جراحة المخ والأعصاب، وطب الأعصاب ، والعلاج الطبيعي)

ويتميز المستشفى كذلك بتوافر تجربة متميزة وسلسة للمرضى في العيادات الخارجية من خلال خدمات متكاملةBundled Services) )؛ حيث تتواجد العيادات والخدمات في مكان واحد، وتشمل طب وجراحة العيون، والقلب، والكُلى، والنساء والتوليد، بجانب عيادات أمراض الصدر، وطب الأطفال، وعيادات الأنف والأذن والحنجرة، وطب الأسنان، فضلا عن العلاج الطبيعي، وجراحة العظام.

كما يتوافر بالمستشفى غرف عناية مركزة فردية بالكامل لضمان الخصوصية ومنع انتقال العدوى، فضلا عن قسم طوارئ واسع ومتكامل يضم ٢٥ سريرًا، مع تواجد استشاريين معتمدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، كما يتوافر بنك دم متكامل لخدمات التبرع وصرف الدم.

بالإضافة إلى ذلك، يتوافر بالمستشفى تجهيزات خاصة لطب الأطفال تشمل 11 تخصصًا دقيقًا، مع بيئة مبهجة وملونة تناسب الأطفال.

وخلال الفعاليات، تم عرض فيلم تسجيلي يوثق مسيرة وتطور مجموعة مستشفيات كليوباترا حتى تم افتتاح هذا الصرح الجديد بمدينة القاهرة الجديدة.