رئيس مستشفى كليوباترا التجمع: الرئيس السيسى وضع صحة المواطن بصدارة الأولويات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 03:34 مساءً - خلال فعاليات افتتاح مستشفى كليوباترا التجمع (سكاي)، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى عرض قدمه الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، حول تفاصيل ومكونات المستشفى، بحضور عدد من الوزراء، والمسئولين، وقيادات المجموعة.

ورحّب الدكتور أحمد عز الدين، في بداية حديثه، برئيس الوزراء وجميع الحضور من الوزراء والمسئولين، وأوضح أن هذه المناسبة تتجاوز مجرد افتتاح مستشفى جديد؛ فهي تجسيد لنموذج متطور للرعاية الصحية الحديثة في مصر، قائم على الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، معربا عن خالص شكره وتقديره للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي وضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة، وأكد أن بناء الإنسان هو الأساس الحقيقي لكل وطن وأن القطاع الخاص شريك أصيل في التنمية.

وأكد أن في مصر مناخا جاذبا للاستثمار المؤسسي في القطاع الطبي الخاص، وهو ما يرجع إلى عدة عوامل، منها: التنمية الاقتصادية، وزيادة متوسط الأعمار، وزيادة عدد السكان والتوسع الجغرافي، واحتياج القطاع الطبي لمجموعات طبية مترابطة تعمل بنظام مؤسسي، والاحتياج لضِعف عدد الأسِرة مقارنة بالمعايير العالمية، وانتشار حملات التوعية الصحية والتشخيص المبكر.

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا إلى أن رؤية المجموعة تتمثل في تحسين وتطوير جودة حياة المريض من خلال تأسيس نظام مؤسسي متكامل بأعلى مستويات الكفاءة والأمان من خلال نظم حوكمة واستدامة وتحقيق قيمة طويلة الأجل، مؤكدا أهمية "التميز" في الرعاية الصحية.

ونوّه إلى أن مجموعة مستشفيات كليوباترا هي شركة مساهمة مصرية متداولة في البورصة المصرية منذ عام 2016، لافتا إلى هيكل المساهمين والحوكمة.

واستعرض الدكتور أحمد عز الدين مسيرة انطلاق وتطور مجموعة مستشفيات كليوباترا، التي بدأت في عام 2014 بكل من مستشفى القاهرة التخصصي، ومستشفى كليوباترا، ثم مستشفى النيل بدراوي في عام 2015، لافتا إلى أنه تم إدراج المجموعة بالبورصة المصرية في عام 2016، وكنا في العام ذاته على موعد مع مستشفى الشروق، وتبع ذلك مستشفى كوينز، وعيادات كليوباترا القاهرة الجديدة في 2019، وعيادات كليوباترا الشيخ زايد في 2019 ومستشفى الكاتب في 2019 أيضا، ومستشفى بداية في 2020.

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن تطور مجموعة المستشفيات تم من خلال: التجديد الكامل للمنشآت الطبية والبنية التحتية، تطوير واستقطاب كوادر طبية وإدارية تعمل بمنهج مؤسسي، زيادة عدد الخدمات الطبية والقدرة الاستيعابية وعدد الأسِرة، وتحديث واستقدام جميع الأجهزة الطبية، لافتا أيضا إلى ربط كافة مستشفيات المجموعة طبيا وماليا، واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين وتطوير أداء العمل في جميع الإدارات، وإنشاء ملف طبي موحد لكافة المرضى، مع وجود وضمان أعلى مستويات وأنظمة التأمين الإلكتروني للحفاظ على سرية وسلامة البيانات.

وأوضح الدكتور أحمد عز الدين أن التطوير والاستثمار المؤسسي لمجموعة مستشفيات كليوباترا يستند إلى محورين؛ وهما: مراكز التميز المتخصصة والاعتمادات، والاستدامة المالية والاستثمار.

وفيما يخص مراكز التميز المتخصصة والاعتمادات، لفت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلى مركز تميز الجراحات الروبوتية، مركز تميز جراحة العمود الفقري، مركز تميز طب وجراحة المخ والأعصاب، مركز تميز طب وجراحة العظام، مركز تميز جراحة المسالك البولية، مركز تميز القلب والأوعية الدموية، مركز تميز علاج وجراحات الأورام، مركز تميز العلاج الطبيعي والتأهيل، مركز تميز كليودنت، مركز تميز زرع النخاع، مركز تميز زراعة الكبد، ومركز تميز أمراض وزرع الكلى. هذا بالإضافة إلى البورد المصري، وتعزيز البحث العلمي، ووجود بيانات لأكثر من 2 مليون مريض، وبناء أكاديميات مجموعة مستشفيات كليوباترا. أما فيما يتعلق بالاستدامة المالية والاستثمار، فأكد الرئيس التنفيذي استثمار أكثر من 400 مليون دولار، حتى الان.

ولفت الدكتور أحمد عز الدين إلى مجالات المسؤولية المجتمعية لمجموعة مستشفيات كليوباترا، مشيرا إلى أن المجموعة ساهمت في منظومة التأمين الصحي الشامل مع انطلاقها في عام 2019، فضلا عن إطلاق مبادرتين لعلاج أمراض القلب، وعلاج عدد من قوائم انتظار سرطان الثدي مجانا، ومساهمات أخرى من بينها وحدة طبية في منطقة سفح الأهرامات بعد التطوير، وسفينة طبية لعلاج مصابي حرب غزة بالشراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي.

وتطرق في أثناء عرضه إلى الشراكة الإستراتيجية مع جهات الدولة في إطار رؤية مصر 2030، لافتا إلى وجود شراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى مستشفى كليوباترا التجمع "سكاي"، وكليوباترا أكتوبر.

وتطرق الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إلى الحديث عن مكونات مستشفى كليوباترا التجمع "سكاي"، الذي يتم افتتاحه اليوم، موضحا أن المبنى قائم منذ عام 2009، ولكن بدأ التطوير من خلال مجموعة مستشفيات كليوباترا عام 2022 وفقا لأعلى المعايير الطبية العالمية.

وأكد الدكتور أحمد عز الدين أن المستشفى قد ساهم في توفير فرص عمل جديدة لـ 2000 مواطن، وتصل قدرته الاستيعابية إلى مليون مريض سنويا، ويوجد به 12 مركز تميز متخصص، وأكاديمية طبية للتدريب والتطوير، ويُعد قبلة للسياحة العلاجية المتميزة في مصر.