مساعد وزير الصحة يتفقد مشروع مستشفى العبور بنسبة تنفيذ 98%

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 03:34 مساءً - تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تفقد الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، مشروع مستشفى العبور التخصصي بمحافظة القليوبية، يرافقه المهندس تامر جبر رئيس جهاز مدينة العبور، واطلع على سير الأعمال الإنشائية التي بلغت نسبة تنفيذها 98%، في إطار تكثيف المتابعة الميدانية لمنظومة المشروعات الصحية وتذليل أي عقبات.

وخلال الزيارة، وجه مساعد الوزير بضرورة الإسراع في استكمال أعمال التشطيبات الطبية وغير الطبية النهائية، تمهيداً لإجراءات الفرش الطبي والافتتاح الرسمي للمستشفى، لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.

المشروعات القومية

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن قطاع المشروعات نفذ دورة تدريبية متخصصة بعنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إعداد التقارير والمكاتبات الإدارية ودعم إدارة المشروعات”، بهدف تعزيز قدرات العاملين ومواكبة التحول الرقمي ورؤية الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري.

وأوضح مساعد الوزير أن الدورة ركزت على تزويد الكوادر بالمهارات اللازمة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في صياغة التقارير والمذكرات الرسمية بدقة وسرعة، إلى جانب إدارة المشروعات الذكية من خلال تتبع الجداول الزمنية وضمان جودة التنفيذ، مما يقلل الجهد الروتيني ويرفع الكفاءة الاستراتيجية والتحليلية.

الذكاء الاصطناعى

وأكد أن الاستعانة بالذكاء الاصطناعي أصبحت ضرورة للاستخدام الأمثل للموارد، وسرعة اتخاذ القرارات المبنية على بيانات دقيقة، ضمن خطة شاملة لتحديث آليات العمل بقطاع المشروعات وتعزيز الأداء المؤسسي.