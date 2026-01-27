إسبانيا تحسم استضافة نهائي كأس العالم 2030 على حساب المغرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 03:34 مساءً - أعلن رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أن المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2030، المقرر تنظيمها بشكل مشترك بين إسبانيا والبرتغال والمغرب، ستُقام على الأراضي الإسبانية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية، أكد لوزان أن إسبانيا ستقود تنظيم مونديال 2030، مشيرًا إلى خبرتها الواسعة في استضافة البطولات الكبرى، وقال: «إسبانيا تمتلك تاريخًا طويلًا في التنظيم، وستكون القائد لكأس العالم 2030، حيث سيُقام النهائي هنا».

وتطرق رئيس الاتحاد الإسباني إلى البنية التحتية في المغرب، مشيدًا بالتطور الكبير الذي حققته المملكة على مستوى المنشآت الرياضية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود بعض التحديات التي برزت خلال بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، موضحًا أن بعض المشاهد أثرت على الصورة العامة لكرة القدم عالميًا، رغم امتلاك المغرب ملاعب متميزة وتقدمه الملحوظ في هذا المجال.

وشدد لوزان على أن الهدف الأساسي هو تقديم نسخة استثنائية من كأس العالم، تتزامن مع مرور 100 عام على انطلاق البطولة الأولى التي أُقيمت في أوروجواي عام 1930، قائلًا: «علينا تحمل مسؤولية تقديم أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم».

يُذكر أن إسبانيا سبق لها استضافة نهائيات كأس العالم مرة واحدة عام 1982، والتي توج خلالها منتخب إيطاليا باللقب بعد فوزه على ألمانيا الغربية بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية.



فيفا يستقر على ملعب نهائي مونديال 2030

وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية عن استقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على ملعب «سانتياجو برنابيو» في العاصمة الإسبانية مدريد لاستضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030.

وذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أن هذا القرار يمنح إسبانيا شرف احتضان أبرز مباريات الحدث الكروي العالمي، ويضع أحد أشهر ملاعب كرة القدم في قلب المشهد خلال النسخة المئوية للبطولة.

وأوضحت الصحيفة أن اختيار ملعب «سانتياجو برنابيو»، معقل نادي ريال مدريد، جاء عقب تقييم شامل شمل البنية التحتية، والقدرات التنظيمية، والإمكانات اللوجستية والتجارية، إضافة إلى القيمة التاريخية للملعب، خاصة بعد عمليات التطوير والتحديث الكبيرة التي شهدها مؤخرًا، والتي جعلته مطابقًا لأعلى معايير «فيفا».

وأضافت أن القرار يعكس رغبة الاتحاد الدولي في إقامة النهائي داخل ملعب يتمتع بخبرة تنظيمية كبيرة، وقدرة استيعابية وإعلامية وتجارية ضخمة، فضلًا عن موقعه في مدينة تُعد من أبرز العواصم الرياضية على مستوى العالم.