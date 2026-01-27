مصرع 4 عناصر شديدة الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالدقهلية والمنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 يناير 2026 03:34 مساءً - في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية من جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا للاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع أربعة عناصر جنائية شديدة الخطورة سبق الحكم عليهم بالسجن في جنايات اتجار بالمخدرات وسرقة بالإكراه واستعمال قوة وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وذلك بنطاق محافظتي الدقهلية والمنوفية، وضبط باقي عناصر تلك البؤر.

كما تم ضبط قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة شملت الحشيش والهيدرو والآيس والهيروين، بالإضافة إلى 59 قطعة سلاح ناري ضمت 11 بندقية آلية و32 بندقية خرطوش و15 فرد خرطوش وطبنجة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 83 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.