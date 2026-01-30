محمد فراج ونجوم الفن يتوافدون على حفل المتحدة للخدمات الإعلامية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 30 يناير 2026 10:27 مساءً - واصل كبار نجوم الفن والإعلام التوافد على حفل إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أقوى خريطة درامية لمسلسلات رمضان 2026، المقام حاليًا بدار الأوبرا في العاصمة الجديدة، وذلك بحضور قيادات الشركة المتحدة، ونجوم مارثون دراما رمضان 2026

حفل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 2026

وتواجد على الريد كاربت كل من سما إبراهيم، إسلام جمال، محمد فراج، محمد جمعة، طارق لطفي، جمال العدل، المخرج سعد هنداوي، انوشكا، محمود حميدة، سيد رجب، هاني عادل، ريهام حجاج، شريف سلامة، صفوة.

واستعدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لموسم رمضان 2026، بأقوى المسلسلات المتنوعة التي تناقش العديد من القضايا المجتمعية والإنسانية، بالإضافة لقضايا الوطن العربي والمؤامرات والتحديات التي تواجه المجتمع المصري.

يشهد موسم دراما الشركة المتحدة في رمضان المقبل 2026 حضورًا لافتًا لمسلسلات الـ30 حلقة، التي من المقرر عرضها عبر شاشات المتحدة، حيث يضم الموسم 7 أعمال كاملة الحلقات، متنوعة بين الدراما الاجتماعية، والشعبية، والتشويقية، والإنسانية، بمشاركة عدد كبير من النجوم وصناع الدراما.

وفي السطور التالية نستعرض مسلسلات الـ 30 حلقة في رمضان 2026..

رجال الظل (عملية رأس الأفعى)

ينتمي مسلسل رجال الظل (عملية رأس الأفعى) إلى الدراما التشويقية المستندة إلى وقائع حقيقية، وأحداث من المجتمع المصري، وسط العديد من التفاصيل الأمنية والصراعات الخفية.

المسلسل من بطولة أمير كرارة، شريف منير، أحمد غزي، كارولين عزمي، ماجدة زكي، مراد مكرم، إسلام جمال، وتأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي.

درش

بينما يخوض النجم مصطفى شعبان سباق رمضان 2026 بمسلسل درش وهو عمل شعبي يحمل طابعًا إنسانيًا، حيث تدور الأحداث حول عامل عطارة يعود إلى حارته بعد غياب طويل، ليكتشف أنه عاش أكثر من حياة مزدوجة، وتتصادم خيوط الماضي مع الحاضر في صراع مليء بالمفاجآت.

ويشارك في البطولة: سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، والعمل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجي.

فن الحرب

أما مسلسل فن الحب، الذي يشهد عودة قوية للنجم يوسف الشريف بعد غياب، يرصد رحلة شاب يقرر التمرد على رغبة والده رجل الأعمال والسير خلف حلم التمثيل، قبل أن تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد وفاة والده متورطًا في قضية نصب كبرى، ليتحول حلم الفن إلى رحلة انتقام وكشف للحقيقة.

المسلسل بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج أروما ستوديوز.

علي كلاي

ينتمي مسلسل علي كلاي إلى الدراما الشعبية، حيث يجسد أحمد العوضي شخصية شاب ثلاثيني يتمتع بموهبة عالية في الملاكمة، تتغير حياته بعد أن يتبناه رجل أعمال ويوفر له الدعم والحماية، لتبدأ صراعات معقدة داخل الأسرة، وسط مفارقات إنسانية واجتماعية.

ويشارك في البطولة درة، محمود البزاوي، انتصار، يارا السكري، عصام السقا، محمد ثروت، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجي.

فخر الدلتا

وفي إطار اجتماعي كوميدي تدور أحداث مسلسل فخر الدلتا حول شاب يعيش في إحدى قرى الدلتا مع والدته وشقيقاته، ويحلم بالعمل في مجال الإعلانات، قبل أن ينتقل إلى القاهرة ويبدأ رحلة تحقيق الذات وسط تحديات الواقع.

العمل بطولة أحمد رمزي، كمال أبو رية، انتصار، خالد زكي، نبيل عيسى، حنان سليمان، ومن تأليف عبد الرحمن جاويش، وإخراج هادي بسيوني.

على قد الحب

أما مسلسل على قد الحب تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي حول سيدة في أواخر الثلاثينيات تعمل في تصميم الحُلي، وشيف يفتتح مطعمًا بالقرب من منزلها، لتتشابك حياتهما في ظل أزمات أسرية ومهنية، خاصة بعد وفاة والدة البطلة.

المسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، مها نصار، صفاء الطوخي، ميمي جمال، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد.

أولاد الراعي (ميراث الدم)

كما يتناول مسلسل أولاد الراعي قصة عائلة الراعي، إحدى أكبر العائلات ثراءً ونفوذًا، أسسها ثلاثة أشقاء بدأوا من الصفر حتى بنوا إمبراطوريتهم الاقتصادية، قبل أن تشتعل الصراعات بين الأبناء وأعداء الماضي الساعين لإسقاط العائلة.

المسلسل بطولة ماجد المصري، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو تأليف ريمون مقار ومينا بباوي وخالد شكري ومحمود شكري وطه زغلول ومن إنتاج ريمون مقار وإلهامي مقار وشادي مقار ومن إخراج محمود كامل.