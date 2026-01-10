وزير الشباب والرياضة يفتتح النسخة الثالثة من منتدى العاملين بالشباب والرياضة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 03:30 مساءً -

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فعاليات النسخة الثالثة من منتدي العاملين بالشباب والرياضة، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 18 دولة من قيادات وشباب وزارات الشباب والرياضة، خلال الفترة من 9 إلى 14 يناير 2026.

شهد الافتتاح حضور كل من السيد آلان ديزاير، وزير الشباب والرياضة بمدغشقر، و الدكتور أحمد المبرقع، وزير الشباب والرياضة العراقي، والوزير المفوض فيصل غسان، مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، الدكتور كمال درويش، رئيس اللجنة العلمية بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من السفراء وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

تقدم الدكتور أشرف صبحي، بالترحيب بجميع السادة الوزراء والسفراء الحضور وجميع المشاركين في مصر، مؤكدا ان تنفيذ الملتقي يأتي تنفيذا لتوصيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادر خلال اجتماعه بالسادة وزراء الشباب والرياضة العرب، حيث اكدت التوصيات على ضرورة تفعيل دور وزارات الشباب والرياضة العرب والتعاون الثنائي، وقد تم البدء في العمل بهذه التوصيات لنصل اليوم لافتتاح النسخة الثالثة من الملتقي.

موضحا ان الملتقي يهدف إلى دعم وتمكين الكوادر العاملة في مجالي الشباب والرياضة، وتعزيز التعاون المحلي والدولي، من خلال جلسات رئيسية وورش عمل متخصصة، تناقش قضايا التنمية، وبناء القدرات، والتحول المؤسسي، وصناعة الأثر، تحت مظلة جامعة الدول العربية وجميع وزراء الشباب والرياضة العرب.

ومن جانبه اشاد الدكتور أحمد المبرقع، وزير الشباب والرياضة بالعراق، بالملتقي واهتمامه بالعاملين موضحا أن وزارات الشباب والرياضة في جميع البلدان تعتبر من الوزارات الهامة للغاية وذلك نظرا لما تقوم به من اجل قطاع عريض في كل بلد، مناشدا الملتقي بخروج توصيات وقرارات حقيقية قابلة للتنفيذ في أرض الواقع لتحقيق آمال الشباب.