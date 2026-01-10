رئيس الوزراء: زيارتي للمستشفيات خير دليل على مدى اهتمام الدولة بقطاع الصحة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 04:23 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن زيارته لمستشفيات بمحافظتي القاهرة والجيزة خير دليل على مدي اهتمام الدولة بقطاع الصحة، موضحا أن الخمي مستشفيات التي زارها ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل، لتخدم المواطنين.

وتابع فى تصريحات صحفية، عقب جولته التفقدية، قائلا: 5 مشروعات فى قطاع الصحة " مستشفي دار السلام " هرمل- معهد ناصر- بولاق أبو العلا- بولاق الدكرور- أم المصريين " تكلفتهم الاستثمارية تتجاوز الـ25 مليار جنيه والخدمات التي ستقدمها ستضاهي مستوي الخدمات فى دول العالم