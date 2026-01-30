الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد مركز التنمية الشبابية بقويسنا في محافظة المنوفية تحولات ملحوظة في مجال الإنشاءات، حيث تنفذ مشروعات تطوير شاملة تستهدف تحديث وتفعيل الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية، يأتي هذا الدعم من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي الذي يحرص على تعزيز دور تلك المراكز في خدمة المجتمع المحلي، تهدف المشاريع إلى تلبية احتياجات الشباب وتوفير بيئة ملائمة لتطورهم في مختلف المجالات, وتعتبر هذه النقلة النوعية مؤشرًا إيجابيًا على التزام الجهات المعنية بتحقيق رؤية متكاملة في تنمية الموارد البشرية.

إنشاءات رياضية وخدمية جديدة تزين مركز التنمية الشبابية في قويسنا وتلفت الأنظار

إنجازات إنشائية مميزة

تمكن مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد المليجي وأحمد أبو طالب من تحقيق تقدم ملموس في خطة تطوير المركز, حيث تم تحديث الملعب الرئيسي والمدرجات وفقًا لأعلى المعايير الفنية لضمان السلامة والجودة, كما تم بناء صالة جيم متكاملة وملعب بادل وملعب سداسي لكرة القدم، بالإضافة إلى اكتمال مشروع مجمع حمام السباحة الذي يتضمن حمام سباحة نصف أولمبي وآخر للأطفال.

أنشطة اجتماعية وثقافية متميزة

يسعى المركز إلى تعزيز الجانب الاجتماعي بين الأعضاء من خلال إنشاء نادٍ اجتماعي مزود بأماكن جلوس وصالة للألعاب الفردية، وهو ما يعزز النشاط الترفيهي, وعلى المستوى الثقافي، نظم المركز فعاليات متنوعة تشمل مسابقات رسم وندوات ثقافية، تهدف إلى تنمية الوعي والإبداع لدى الشباب.

نجاحات رياضية ملحوظة

على المستوى الرياضي، حقق الفريق الأول لكرة القدم إنجازًا بالصعود إلى دوري الدرجة الثالثة لأول مرة في تاريخه, وفي خطوة إضافية، ينافس الفريق حاليًا على الصعود إلى دوري الممتاز ب، كما تأهلت فرق قطاع الناشئين إلى الدورة الرباعية المؤهلة لدوري القطاعات بعد تصدرها المراكز الأولى.