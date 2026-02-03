بينها الزبادي ومشروبات الديتوكس.. أطعمة تعتمدها النجمات في الحميات الغذائية

في السنوات الأخيرة، أصبحت الحميات الغذائية الصحية جزءًا أساسيًا من نمط حياة كثير من النجمات حول العالم، ليس فقط للحفاظ على الوزن، بل أيضًا لتعزيز الطاقة والنشاط والاهتمام بالصحة العامة. ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الجمهور أكثر اطلاعًا على الأطعمة التي تعتمدها النجمات في أنظمتهن الغذائية اليومية، خاصة تلك التي تجمع بين الفائدة الصحية وسهولة التحضير.

اللافت أن معظم هذه الأطعمة ليست غريبة أو باهظة الثمن، بل دوت الخليج عناصر طبيعية ومتوافرة يمكن دمجها بسهولة في أي نظام غذائي متوازن. من الزبادي الغني بالبروبيوتيك، بالإضافة إلى مشروبات الديتوكس الطبيعية، مرورًا بالخضروات والفواكه والمكسرات، ولذلك تتنوع الخيارات التي تلجأ إليها النجمات للحفاظ على رشاقتهن دون حرمان. في هذا الموضوع، نستعرض أبرز الأطعمة الشائعة في الحميات الغذائية، وتوضح دكتورة ثريا الألفي أخصائي التغذية العلاجية وأمراض السمنة والنحافة أبرز فوائدها ودورها في دعم صحة الجسم بأسلوب بسيط وواقعي.

تتناول نسرين طافش الديتوكس كمشروب أساسي خاصة في الصيف

الزبادي صديق الجهاز الهضمي

يعد الزبادي من أكثر الأطعمة التي تعتمدها النجمات في أنظمتهن الغذائية، خاصة في وجبة العشاء أو كوجبة خفيفة بين الوجبات، فصرحت الفنانة ليلى علوي في وقت سابق أنها اعتمدت على تناول كوب الزبادي المضاف له ليمون خلال رحلتها في خسارة الوزن.

وإذا كنت تشعرين بالتردد حول اعتماد الزبادي كوجبة أساسية في نظامك خلال رحلة الريجيم، فأكدت دكتور ثريا أنه خيار صحي ومميز وذلك لأن الزبادي يتميز باحتوائه على البكتيريا النافعة التي تساعد على تحسين الهضم وتعزيز صحة الأمعاء، ما ينعكس إيجابيًا على امتصاص العناصر الغذائية. كما أنه غني بالبروتين، مما يمنح شعورًا بالشبع لفترة أطول، ويساعد في تقليل الرغبة في تناول الوجبات غير الصحية.

وعند تناوله مع الفواكه أو العسل، يصبح خيارًا متوازنًا يجمع بين الطعم والفائدة، أما إضافة الليمون فيزيد من معدل الحرق خاصة أثناء ساعات النوم.

مشروبات الديتوكس تنقية ودعم للجسم

تلجأ بعض النجمات إلى مشروبات الديتوكس المصنوعة من الماء والفواكه والخضروات مثل الليمون، الخيار، والنعناع، وأكدت الفنانة نسرين طافش أنها تعتمد على هذه المشروبات بشكل كبير خاصة في فصل الصيف لأنها تمنحها الشعور بالانتعاش.

تختار ليلى علوي الزبادي بالليمون كوجبة مثالية في نهاية اليوم.

وأيدت أخصائي التغذية العلاجية رأيها وقالت أن فوائدها تكمن في أنها توفر دعم وترطيب قوي للجسم وتشجيع شرب كميات أكبر من الماء، وهو عنصر أساسي لأي نظام صحي. كما تساهم في تزويد الجسم بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، وقالت أن الديتوكس يعتبر عامل مساعد ضمن نظام متوازن، وليس كبديل للوجبات أو وسيلة سريعة لإنقاص الوزن.

الخضروات الورقية: قيمة غذائية عالية وسعرات قليلة

تحتل الخضروات الورقية مثل السبانخ، الخس، والجرجير وتعتبر من أبرز أطعمة الحميات الغذائية، وذلك لأنها تحتوي على ألياف وفيتامينات ومعادن. بالإضافة إلى أن هذه الخضروات منخفضة السعرات الحرارية، لكنها غنية بالقيمة الغذائية، ما يجعلها مثالية للسلطات والعصائر الخضراء. كما تساعد الألياف على تحسين الهضم وتنظيم الشهية، وهو ما يدعم الحفاظ على وزن صحي بطريقة طبيعية.

وأكدت الفنانة أسماء جلال أنها تعتمد على الخضروات الورقية وتحديدا الكرفس والبقدونس لخسارة الوزن الزائد بعد تناول الوجبات الدسمة.

الفواكه: حلاوة طبيعية وفوائد متعددة

على عكس الاعتقاد الشائع، لا تستبعد الفواكه من الحميات الغذائية، بل تعتمدها النجمات باعتدال كمصدر طبيعي للسكر والطاقة. فالتفاح، التوت، والبرتقال غنية بالألياف والفيتامينات، وتساعد في تقوية المناعة وتحسين صحة الجلد. كما أن تناول الفواكه كوجبة خفيفة يقلل من الرغبة في الحلويات المصنعة.

تعتمد أسماء جلال على الخضروات الورقية في روتينها الغذائي.

المكسرات والبذور: دهون صحية بكميات محسوبة

رغم احتوائها على سعرات حرارية مرتفعة نسبيًا، إلا أن المكسرات مثل اللوز والجوز، إلى جانب بذور الشيا والكتان، تعتبر من أبرز أطعمة الحميات الغذائية. وأكدت دكتورة ثريا أن السبب في ذلك هو أنها أطعمة غنية بالدهون الصحية التي تدعم صحة القلب والدماغ، وتحتوي على نسبة بروتين تزيد من الشعور بالشبع ويساعد على التحكم في الشهية، لكن السر الحقيقي يكمن في تناول كميات معتدلة من الطعام.

خلاصة القول

بمتابعة حديث النجمات عن أنظمتهم الغذائية اتضح أن الحميات الغذائية التي تعتمدها النجمات لا تقوم على الحرمان، بل على اختيار أطعمة ذكية ومتوازنة تدعم صحة الجسم على المدى الطويل. الزبادي، الخضروات، الفواكه، ومشروبات الديتوكس ليست وصفات سحرية، لكنها عناصر فعالة عند دمجها ضمن نمط حياة صحي يشمل الحركة والنوم الجيد. والأهم أن كل نظام غذائي يجب أن يكون مناسبًا لاحتياجات الفرد، بعيدًا عن التقليد الأعمى، مع التركيز الدائم على الصحة قبل الشكل.