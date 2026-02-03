الرياض - كتبت رنا صلاح - أظهرت دراسة جديدة أجراها فريق من الباحثين في جامعة “Surrey” البريطانية، أن هناك أطعمة لذيذة وشائعة يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، كما أن الباحثين يهتمون بالمكونات الطبيعية في الطعام وتأثيرها على صحة القلب والأوعية الدموية، خصوصًا المركبات المستخلصة من أطعمة نتناولها يوميًا، وذلك وفقًا لموقع “ميديكال إكسبريس” العلمي.

احرص عى تناولها يوميا.. أطعمة شائعة تساعد على خفض ضغط الدم المرتفع

مركبات “الفلافان-3-أولز” تخفض ضغط الدم

وفي هذا الإطار، قام الباحثون في جامعة “Surrey”، بفحص تأثير مجموعة من المركبات النباتية التي تعرف باسم “الفلافان-3-أولز”، الموجودة في الكاكاو والشاي والتفاح والعنب، على مجموعة من مؤشرات الصحة القلبية.

وبحسب نتائج الدراسة المنشورة في “المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية”، حلل الباحثون بيانات من 145 تجربة سريرية عشوائية محكمة، ووجدوا أن الاستهلاك المنتظم لمركبات “الفلافان-3-أولز” قد يساهم في خفض ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

صحة القلب والأوعية الدموية

كما كشفت الدراسة، أن هذه المركبات تعزز وظيفة البطانة الداخلية للأوعية الدموية، وهو عنصر مهم لصحة القلب والدورة الدموية، ولاحظ الباحثون أن هذا التحسن بشكل مستقل عن أي تغييرات في ضغط الدم، مما يدل على أن لهذه المركبات فوائد أوسع.

ومن جانبه، أضاف البروفيسور كريستيان هايس، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية في جامعة “Surrey”، والباحث الرئيس في الدراسة: “النتائج مشجعة للغاية، خاصة لمن يبحثون عن وسائل غذائية بسيطة لدعم صحة القلب والتحكم في ضغط الدم”، مشيرًا إلى أن تناول كميات مناسبة من أطعمة شائعة، مثل التفاح والشوكولاتة الداكنة أو مسحوق الكاكاو، ضمن نظام غذائي متوازن، قد يمنح الجسم فوائد مركبات “الفلافان-3-أولز”.

الأغذية لا تعد بديلاً عن الأدوية

وبالرغم من أن هذه الأطعمة لا تعد بديلاً عن الأدوية أو الاستشارة الطبية، إلا إن دمجها في النظام الغذائي اليومي قد يعزز نمط حياة صحي خاصة لدى مرضى ضغط الدم المرتفع.