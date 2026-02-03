استقبال أول حالتين فلسطينيتين عبر معبر رفح فى اليوم الثانى لفتحه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 فبراير 2026 05:16 مساءً - في اليوم الثاني لفتح معبر رفح في الاتجاهين، قام طاقم طبي متخصص بالتوقيع وإجراء الكشف الطبي على الحالة الفلسطينية الأولى فور دخولها الأراضي المصرية، ضمن استعدادات وزارة الصحة والسكان لاستقبال المصابين من قطاع غزة.

وصول الحالة الثانية

وفي الوقت نفسه، وصلت الحالة الفلسطينية الثانية إلى مصر عبر بوابة معبر رفح، ليتم نقلها إلى المستشفيات المجهزة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، في إطار الجهود الإنسانية والطبية لتقديم الدعم للاشقاء الفلسطينيين في أوقات الأزمات.