الرئيس السيسي وأردوغان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 06:30 مساءً - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركس الرئيس رجب سيد أردوغان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وتهدف الاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى دعم وتعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دفع العلاقات المصرية التركية إلى آفاق أوسع.

إطار مجلس التعاون الاستراتيجي

جاءت مراسم التوقيع على هامش انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي يركز على تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين الجانبين.