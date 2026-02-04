نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم في منطقة اليورو يتباطأ لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2024 من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 4 فبراير 2026 07:59 مساءً - – أظهرت بيانات اليوم الأربعاء تراجع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي، في بداية تباطؤ يتوقع اقتصاديون أن يستمر لعام على الأقل، مما قد يعرقل خطط البنك المركزي المصري الأوروبي.

وانخفض نمو الأسعار في 21 دولة تستخدم عملة اليورو إلى أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2024، إذ تراجع إلى 1.7 بالمئة في يناير، متأثرا بانخفاض أسعار الطاقة. وتوافقت البيانات مع توقعات اقتصاديين.

لكن مقياسا رئيسيا للتضخم الأساسي يستثني عناصر متقلبة مثل الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، انخفض بشكل غير متوقع إلى 2.2 بالمئة من 2.3 بالمئة في ديسمبر، مع استمرار نزول الأسعار في قطاع الخدمات.

وبشكل عام، من غير المرجح أن تؤدي هذه البيانات إلى أي تحرك فوري من البنك المركزي المصري الأوروبي، الذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير غدا الخميس وخلال باقي العام.

ويتوقع المركزي الأوروبي أن يقل التضخم قليلا عن هدفه البالغ نحو اثنين بالمئة هذا العام والعام المقبل قبل أن يصل إليه في عام 2028.

ويحوم التضخم حول معدل اثنين بالمئة منذ عام على الأقل بعد موجة من ارتفاع الأسعار غذاها انتعاش الاقتصاد بعد جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود.

