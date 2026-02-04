هند الضاوي: ترامب يسعى للسيطرة على الفيدرالي الأمريكي والنتائج غير مضمونة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 12:08 صباحاً - أكدت الإعلامية هند الضاوي، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، أن المواطن الأمريكي يعتمد في جزء كبير من حياته على الاقتراض، مشيرة إلى أن هذا الأمر يدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعي لتغيير رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي.

البنك الفيدرالي الأمريكي

وأوضحت هند الضاوي، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن البنك الفيدرالي الأمريكي يُعد مؤسسة مستقلة، إلا أن ترامب أصبح يتدخل في قراراته ويتحرك ضد مبدأ استقلاليته، معتبرًا أن الفيدرالي يجب أن يخدم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها من وجهة نظره.

ترامب ومواجهة النظام العالمي

وتساءلت هند الضاوي، عما إذا كان ترامب يمتلك من القوة ما يمكنه من مواجهة النظام العالمي ورجالاته، مؤكدة أن ما يحكم هؤلاء هو المال والمصالح الاقتصادية، وليس الدين أو أي اعتبارات أخرى، مشددة على أن نتائج المواجهة بين ترامب والمتحكمين في النظام العالمي تظل غير مضمونة، في ظل تشابك المصالح وتعقيد مراكز القوة المؤثرة في المشهد الاقتصادي العالمي.