في الدقيقة 80.. تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلى بمرمى البنك بالدورى (1-1)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 فبراير 2026 12:08 صباحاً - أحرز محمود حسن "تريزيجيه" مهاجم فريق الأهلى هدف التعادل بمرمى البنك في الدقيقة 80 بالمباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة ضمن الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز بينما غادر أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية

تشكيل الاهلى

ويخوض فريق الأهلى بقيادة الدنماركى ييس توروب المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد وأحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان عثمان.

تشكيل فريق البنك الاهلى

بينما جاء تشكيل فريق البنك الأهلى بقيادة أيمن الرمادى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى .. عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع ..محمود الجزار، داو سيريل، مصطفى دويدار، إسحاق يعقوبو.

خط الوسط ..سعيدو سيمبوري، أحمد رضا، صلاح بوشامة، مصطفى شلبي، أحمد مدبولي.

خط الهجوم .. أحمد أمين أوفا.