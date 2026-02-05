اطّلع على ترتيب جدول الدورى المصرى .. سيراميكا يتصدر والزمالك وصيف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 فبراير 2026 12:30 صباحاً - صعد فريق الزمالك لوصافة جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز، برصيد 28 نقطة، خلف سيراميكا المتصدر برصيد 32 نقطة عقب إقامة اليوم الاربعاء 4 - 2 - 2026 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ17 من عمر المسابقة حيث أستضاف سموحة نظيره بيراميدز والتقى زد مع المصرى البورسعيدى بينما التقى الزمالك مع كهرباء الإسماعيلية.

الزمالك يضرب كهرباء الإسماعيلية بخماسية ويصعد لوصافة الدوري

حقق فريق الزمالك فوزًا عريضًا على كهرباء الإسماعيلية، بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم، الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

سموحة يهزم بيراميدز 2-1 ويتقدم للمركز الخامس بجدول الدورى

حقق سموحة فوزا غاليا على بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت بينهما باستاد الإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من دورى نايل.

المصرى يتعادل مع زد 1-1 ويقبع فى المركز السادس بدورى نايل.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة المصرى البورسعيدى و زد في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب دورى نايل

جدول ترتيب الدورى المصرى