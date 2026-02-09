وزير الاتصالات: إعداد قانون يضمن التوازن لعدم حرمان الأطفال من منافع الإنترنت

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 9 فبراير 2026 04:23 مساءً - أعرب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن سعادته بالتواجد اليوم في مستهل الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، الذي يبدأ بمناقشة موضوع من أهم الموضوعات وأكثر التحديات جدية التي تواجه المجتمع.

جاء ذلك خلال جلسة استماع موسعة تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، في إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يحقق حمايتهم ويحافظ على القيم المجتمعية.

وأضاف وزير الاتصالات:" سعيد بروح التعاون والعمل بين السلطة التشريعية والحكومة، موضحا أنهم بصدد قضية غاية في الأهمية حماية الأطفال في الفضاء السيبراني، مؤكدا أنه لم يعد الفضاء السبراني نافذة على العالم بل أصبح جزء من النسيج الاجتماعي.

وأكد أن الأطفال أصبحوا ينخرطون في العالم الرقمي منذ نعومة أظافرهم، مما يؤثر ويشكل وعيهم ورؤيتهم لذاتهم والآخرين، موضحا أن تأثير الإنترنت نفسيا واجتماعيا أمر لا خلاف عليه.

وقال إن التحدي قد زاد مؤخرا بسبب تغير أنماط محتوي النشر الرقمي، حيث كان قديما ينتج بواسطة عنصر بشري، واليوم اختلف الأمر فخوارزميات الذكاء الاصطناعي تجعل مقدم المحتوي أقرب للإنسان من نفسه، وأكثر اطلاعا علي اهتمامه وطموحاته وما يجول في نفسه، وتقترح محتوى جذاب للمستخدمين بمن فيهم الأطفال.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن الخطورة تكمن في عدم قدرة الأطفال علي حماية أنفسهم، واختيار ما يناسبهم حيث تنساب لهم مختلف الرسائل الضار منها والنافع.

وأكد أنهم وهم يضعون آلية لإعداد قانون تضمن التوازن بين عدم حرمان الأطفال من المنافع الانترنت وتقييد استخدامه وعدم التفريط في حق الطفل أن ينعم بسلام نفسي واجتماعي ويتعلم ويلعب في بيئة سوية.

