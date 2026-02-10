بقيمة 13 مليون جنيه.. ضبط عددا من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:24 مساءً - استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عددا من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.