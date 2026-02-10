محافظ القاهرة: التوسع فى إقامة معارض أهلا رمضان 2026 بجميع الأحياء

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:24 مساءً - أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة معارض "أهلاً رمضان"2026 بمختلف الأحياء لتوفير السلع من المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرًا إلى أن المعرض الرئيسي بمدينة نصر يأتي ضمن خطة متكاملة بالتعاون مع وزارة التموين وكافة الأجهزة التنفيذية لضمان ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بما يلبي احتياجات الأسر المصرية خلال الشهر الكريم.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان بمدينة نصر

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقة الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معرض "أهلاً رمضان" الرئيسي بمحافظة القاهرة، والمقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمدينة نصر،ويُقام المعرض على مساحة إجمالية تبلغ نحو 3500 متر مربع موزعة على دورين، ويستمر لمدة 10 أيام خلال الفترة من 10 إلى 19 فبراير الجاري، حيث يفتح أبوابه يوميًا أمام الجمهور من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، بما يتيح للمواطنين فرصة الحصول على السلع الأساسية بجودة عالية وتخفيضات مميزة.