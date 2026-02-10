الرئيس السيسى يستقبل مدبولى للتشاور لاجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:24 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تشاور مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاجراء تعديل على تشكيل الحكومة الحالية.

وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أكد ضرورة أن تعمل الحكومة، بتشكيلها الجديد، على تحقيق عددٍ من الأهداف المحددة في المحاور الخاصة بالأمن القومي والسياسة الخارجية / التنمية الإقتصادية/ الانتاج والطاقة والأمن الغذائي/ المجتمع وبناء الانسان، وذلك بالاضافة إلى تكليفات جديدة تتسق مع الغاية من اجراء التعديل الوزاري.