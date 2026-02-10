أخر تطورات قضية التحرش بفتاة الأوتوبيس.. تفاصيل جديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:15 مساءً - انتشر مقطع فيديو خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو تظهر خلاله فتاة تدعي تعرضها للتحرش على يد شخص أثناء استقلالها أتوبيس نقل جماعي.

استدعاء شاهد النفي في واقعة التحرش بفتاة داخل أتوبيس

استدعت جهات التحقيق المختصة شاهد النفي في واقعة التحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل جماعي.

حقيقة فيديو التحرش بفتاة داخل أتوبيس

وأوضح دفاع المتهم بالتحرش بالفتاة أن الاتهام في هذا المقطع يفتقر الدليل المادي الملموس، ولذلك فأن موكله برئ حتى يثبت العكس.

ركاب الأتوبيس يقفون بجانب المتهم بالتحرش بفتاة

وأشار أن كل الركاب على الحافلة تضامنوا مع الشاب، مستنكر كيف بإمكان الجميع أن يقف بجانب شخص متحرش مما يثير الشكوك حول الواقعة.