الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية توقعاته لحالة الطقس اليوم الثلاثاء في مختلف مناطق المملكة، حيث من المتوقع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق، بالإضافة إلى تكوّن الضباب الكثيف خلال الليل وساعات الصباح الباكر حغثلي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

حالة الطقس اليوم في السعودية: نشاط الرياح والغبار والضباب وانعدام الرؤية على عدة مناطق (تفاصيل)

الرياح المثيرة للأتربة والغبار وتأثيرها على المملكة

تشير التوقعات إلى أن الرياح النشطة ستؤثر على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم، المدينة المنورة والرياض، مع امتداد تأثيرها إلى أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية. من المتوقع أن تساهم هذه الرياح في تدنّي الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ في المناطق المتأثرة

الضباب وتدني الرؤية خلال الليل والصباح الباكر

يتوقع تكوّن الضباب في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على أجزاء من مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان. ويُتوقع أن يصل الضباب إلى مستويات تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام الرؤية الأفقية على بعض الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

حالة البحر الأحمر اليوم

اتجاه الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/ساعة.

ارتفاع الأمواج: يتراوح بين نصف متر ومتر واحد.

حالة البحر: خفيف الموج.

حالة الخليج العربي اليوم

اتجاه الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-30 كم/ساعة، وشمالية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة.

ارتفاع الأمواج: من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.

نصائح وتحذيرات

ينصح المركز الوطني للأرصاد الجميع بتوخي الحذر أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بالغبار والضباب، وارتداء وسائل الحماية للعيون والأجهزة التنفسية في حال الخروج من المنزل أثناء الرياح النشطة.