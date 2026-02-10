الرئيس السيسى يؤكد أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة وتنفيذ المرحلة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:16 مساءً - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية بروسيا الاتحادية، بحضور السيد اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى طلب في مستهل اللقاء نقل تحياته إلى الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، وأعرب عن التقدير للتطور الحالي في مسار العلاقات المصرية الروسية، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكذا تكثيف التشاور السياسي والأمني، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين، ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي نقل تحيات وتقدير الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى الرئيس السيسى، مؤكدًا أيضًا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين وحرص القيادة الروسية على تطويرها في كافة المجالات، بما في ذلك على الصعيدين التجاري والاستثماري، وشدد المسئول الروسي على اعتزاز بلاده بالتعاون القائم في إنشاء محطة الضبعة النووية.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول عددًا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استمع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي لرؤية الرئيس السيسى لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي المصرية الرامية لحفظ السلم والاستقرار الإقليميين، وشدد الرئيس في هذا السياق على محورية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ بنود المرحلة الثانية منه لاسيما إدخال المساعدات، وسرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع.

ومن جانبه، أعرب المسئول الروسي عن تقدير بلاده الكبير للجهود التي اضطلعت بها مصر والرئيس السيسى لوقف الحرب ورفض تهجير سكان قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة.