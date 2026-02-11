تعرف على خطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 11 فبراير 2026 11:16 مساءً - يتعرض عدد من المواطنين لفقد أو تلف البطاقة التموينية، ما يثير مخاوف من توقف صرف الدعم الشهرى، وفى هذا الإطار حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية خطوات واضحة ومحددة لاستخراج بطاقة تموينية بدل فاقد أو تالف، مع توضيح موعد عودة صرف المقررات التموينية.

الخطوة الأولى: إيقاف البطاقة فور فقدها

في حالة فقد أو سرقة البطاقة التموينية، يتعين على المواطن التحرك فورًا، سواء بالاتصال على مركز خدمة العملاء على الرقم 19765، أو التوجه إلى أقرب مركز خدمة، للإبلاغ عن الفقد وتنفيذ الوقف الفوري للبطاقة، حماية لها من أي استخدام غير قانوني. ويتم إيقاف البطاقة لمدة 3 أيام عمل رسمية.

الخطوة الثانية: تقديم طلب بدل فاقد أو تالف

بعد إيقاف البطاقة، يتوجه المواطن إلى مكتب التموين التابع له لتحرير طلب رسمي لاستخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف، مع إلغاء التعامل نهائيًا بالبطاقة القديمة.

الخطوة الثالثة: مراجعة البيانات وإصدار البطاقة الجديدة

تتولى الشركة المنفذة إصدار البطاقة الجديدة وإرسالها إلى مكتب التموين المختص، مرفقة بتقرير شامل يتضمن بيانات البطاقة، ليقوم المكتب بمراجعتها وتدقيقها على قاعدة البيانات الرسمية.

الخطوة الرابعة: استلام البطاقة وتفعيلها

بعد التأكد من صحة البيانات، يوقّع المواطن على التقرير، ويتسلم البطاقة الجديدة، ثم يتوجه إلى مركز الخدمة للحصول على الرقم السري وتفعيل البطاقة.

متى يعود صرف الدعم؟

تبدأ إعادة صرف المقررات التموينية في الشهر التالي لإصدار البطاقة الجديدة، ليتمكن المواطن من الحصول على الدعم التمويني دون فقدان حقه.