حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 فبراير 2026 12:29 صباحاً - يتجدد الموعد مع الإثارة حين يحل ليفربول ضيفًا على سندرلاند ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج في مواجهة يرفع فيها الريدز شعار الانتصار ولا شيء غيره لمداواة جراح الهزيمة الأخيرة أمام مانشستر سيتي.

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وسندرلاند الأسطورة اليوم في البريمرليج بجودة واضحة hd دون تقطيع

في لقاء اليوم يسعى رفاق محمد صلاح لاستعادة بريقهم المفقود ومواصلة الزحف نحو المربع الذهبي، بينما يخطط أصحاب الأرض لاستغلال الحالة المعنوية المهزوزة لضيفهم الكبير وتحقيق مفاجأة تعزز موقعهم في جدول الترتيب.

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند اليوم في الدوري الإنجليزي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة إلى ستاديم أوف لايت مساء اليوم الأربعاء، الحادي عشر من فبراير 2026، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، لتعلن عن بداية فصل جديد من فصول الصراع على نقاط البريميرليج الثمينة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد سندرلاند بث مباشر

ستكون مباراة ليفربول منقولة حصريًا عبر شبكة بي إن سبورتس، وتحديدًا قناة beIN Sports HD 1، التي توفر تغطية شاملة وبجودة عالية، كما يتاح البث المباشر عبر تطبيق TOD وخدمة beIN Connect للمشتركين، لضمان مشاهدة ممتعة دون انقطاع.

من هو معلق مباراة ليفربول وسندرلاند الليلة؟

اختارت إدارة القناة المعلق الرياضي حسن العيدروس ليكون واصفًا ومعلقًا على أحداث هذه المباراة، حيث سيصحب الجماهير بصوته المميز لتحليل التغييرات التكتيكية التي قد يلجأ إليها آرني سلوت لإيقاف نزيف النقاط وتحقيق فوز يعيد الهدوء إلى قلعة الأنفيلد.

التشكيل المتوقع لليفربول في مواجهة سندرلاند

من المنتظر أن يدخل ليفربول اللقاء بقوته الضاربة، حيث يحمي أليسون بيكر العرين، وأمامه رباعي الدفاع كيركيز وفان دايك وكوناتي وجونز.

بينما يتولى فيرتز وماك أليستر وجرافنبرخ ضبط إيقاع الوسط، ليبقى الرهان الهجومي معلقًا على أقدام الثلاثي محمد صلاح وكودي جاكبو وإيكيتيتي لهز شباك القطط السوداء.